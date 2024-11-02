GAZİMAĞUSA AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİN'DEN MUHTEŞEM BİR AVA MERHABA BALOSU

Ergün Yahat

Gazimağusa Avcılık Atıcılık birliği Derneği başkan Hasan Curcioğlu ve yönetim kurulunun Aytottoro meze restorant ta düzenlemiş oldukları büyük av karşılama yemeğinde avcı üyeler salona sığmadı.

Açılış konuşmasında başkan Hasan Curcioğlu tüm üyelere büyük av sezonun kazasız belasız hayırlı olmasını diledi. Muhteşem bir organizasyonda gerçekleşen gecede yapılan çekilişlerde Ekrem Av pazarı sponsorluğunda yapılan birinci çekilişte Hava Tüfeğini Burak Başkaş kazandı.ikinci çekilişte ise Kılınçlı av pazarı sponsorluğunda Av Tüfeğini Yasin Kurt kazanırken.

Üçüncü çekilişte yine Ekrem av pazarı sponsorluğunda Huğlu av Tüfeğini Ergün Çelikkaya kazandı..Ayrıca gecede diğer branşlarda başarılı olan sporculara plaket taktim edildi ..