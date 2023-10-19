Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Özcan Özcanhan’ın ölümünü büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Özcanhan’ın çok sayıda basın kuruluşunda hizmet verdiğini, genç gazetecilere daima yol gösterici olduğunu vurgulayan Akar’ın Özcanhan’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Özcan Özcanhan meslekte kendini kanıtlamış, başarılı ve örnek bir insandı. Birlikte çalışma imkanı bulduğumuz, gençlere yol gösterici bir gazeteciydi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nde uzun yıllar hizmetlerde bulunan Özcan Özcanhan’ın, milli hakem ve spor yazarı olarak da hizmetleri unutulmayacak.

Yaslı ailesine, tüm dostlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.”