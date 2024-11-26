Sosyal medyada yayımladığı yazı nedeniyle açılan dava kapsamında 10 yıl hapis istemiyle yargılanan ve bugün yeniden mahkemeye çıkarılan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in duruşmasına 6 Aralık’ta devam edilmesine karar verildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen ve bir tanığın dinlendiği davada, Kişmir’i, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı temsil etti.

Kişmir’in 2020 yılında yazdığı yazı nedeniyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma sırasında bazı CTP milletvekilleri, siyasi parti ve sendikaların da aralarında olduğu sivil toplum örgütleri, Kişmir’e destek vermek için Mahkeme önünde toplandı.

Davada, şu anda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Sosyal Tesisler Müdürü olan, 2020 yılında ise Beyaz Ev Askeri Gazino Müdürlüğü yapan ve Ali Kişmir’den GKK’yı toplum nazarında itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle GKK adına şikayetçi olan Yarbay Cengiz Doğan tanık olarak dinlendi.

Davada, Ali Kişmir’in duruşmasına 6 Aralık’ta devam edilmesine karar verildi.

Davanın görüşülmesinin ardından, Basın-Sen avukatı Cansu N. Nazlı, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan ve Ali Kişmir açıklama yaptı.

-Nazlı

Basın-Sen avukatı Cansu N. Nazlı, bu ceza davasının getirildiği yasa maddesinin Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve modern ceza hukukunun temel prensiplerine aykırı olduğu görüşünü ortaya koyarak, bahse konu yasa maddesinin soyut yazılmış, muğlak bırakılmış olduğunu savundu. Nazlı, bu yasa maddesinin Meclis tarafından kaldırılması gerektiğini de kaydetti.

Nazlı, basın emekçilerinin oto sansür uygulamadan, özgür biçimde yazı yazabileceği şekilde düzen oluşturulana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini de ekledi.

-Soyalan

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan, bu davanın sadece Ali Kişmir’in davası olmadığını, ifade, düşünce ve basın özgürlüğüne sahip çıkılabilmesinin davası olduğunu vurguladı.

Bir kişinin okuduğundan ne anladığı ile ilgili bir dava ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Soyalan, “Düşüncelerimizi ifade etmenin, hissettiklerimizi yazıya dökmenin suç olmadığını düşünüyoruz. Bu inançla mesleğimizi yapıyoruz ve bunu normalleştirmemek adına da bizlerle birlikte olan, bizlere destek veren tüm sendikalara, siyasi partilere ve kişilere de ayrıca teşekkür ediyoruz.” dedi.

-Kişmir

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise, Mahkeme önüne gelerek ve sosyal medya üzerinden destek veren herkese teşekkür etti. Kişmir, bu davanın Kıbrıs Türk toplumunun özgürlükleri ile ilgili bir dava olduğunu belirtti.