Holguin’in Brüksel’de de temaslarda bulunacak olması nedeniyle Kıbrıs sorununun ele alınmasına özel önem atfediliyor

Brüksel’de gerçekleştirilmekte olan gayrı resmî AB Dışişleri Bakanları toplantısının toplantı gündemine, Çarşamba gününden beridir Brüksel’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un “çabaları ile” Kıbrıs sorununun da eklendiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, gayrı resmî toplantıda bölgedeki durum, Türkiye-AB ilişkileri yanı sıra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın temaslarıyla oluşan yeni hareketlilik vesilesiyle Kıbrıs sorunu da ele alınacak.

Gazete Holguin temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Brüksel’e kadar seyahat edeceği için Kıbrıs sorununun bugün AB Dışişleri Bakanları toplantısında görüşülmesinin özel bir önem arz ettiğine dikkat çekti.