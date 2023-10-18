GAÜ'nün, lisansüstü programlarında “öğrenci dostu” yaklaşımı güçleniyor

Lisansüstü eğitim ve araştırma programlarının çeşitliliği ve farklılıklarının artmasının, ülkemizin yüksek öğretim paydasında olumlu etkilerinin yanı sıra; Aday öğrenciler açısından, niteliğe bağlı olası sorunların varlığı daha da yoğun olarak sorgulanıyor.

Katıldığı bir tanıtım toplantısı sonrası konuyla ilgili olarak bir bilgilendirme yapan, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Yurtsever, GAÜ olarak lisansüstü programlarının ana ölçütünün “öğrenci dostu” formu üzerinden yürütülmesinin, üniversiteyi bu sorgulamalarda ayrı ve özellikle bir kategoriye taşıdığını anlattı. Yurtsever; “Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimlilik ve kalitesinin arttırılması yönünde azami gayreti gösteriyoruz. Sosyal, fen ve sağlık bilimlerinde lisansüstü seviyesinde etkin koordinasyon, öğrencilerimiz için verimli ve üretken bir yapı, koşulsuz kalite, elbette etik kurallar; Tüm bunları, 'öğrenci dostu' dediğimiz bir yaklaşıma uygun olarak, aday öğrencimize sunarak, programa başlatmak üniversitemizin ayrıcalık göstergesi. Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik literatüre katkı yapacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirilmesinin en doğal ve en etkin yöntemlerinden birini tercih ediyoruz” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Yurtsever, vizyonlarının verimlilik, kalite, üretkenlik ve etik değerler ile anılıp, yüksek oranda tercih edilmesinden duyulan memnuniyeti vurgulayarak, akademik yeniliklerin süreceğini, sosyal iletişimin daha güçlü tesis edileceğini de belirterek; “Öncü bir kurumuz, aday öğrencilerin akademik kariyelerinin geliştirmesi noktasındaki iddiamız hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde belirgindir. 'Akademik ürün' kalitesinin arttırılması, öğrencilerimizin ülkelerindeki veya küresel sorunlara karşı farkındalıkları, elbette kişisel gelişimleri yoğunlukla üzerinde çalıştığımız alanlardır.” dedi.

GAÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Yurtsever'in verdiği ek bilgiye göre; Üniversitenin 11 Fakültesi bünyesinde yer alan 41 anabilim dalında, 69’u yüksek lisans ve 19’u doktora olmak üzere toplam 88 lisansüstü program kapsamında; 66 farklı ülkeden 3000’e yakın öğrenci bulunuyor.