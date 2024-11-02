Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) tarafından Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) ev sahipliğinde “Tüketicinin Korunması Alanında Uluslararası İşbirliği Sempozyumu” düzenlendi.

GAÜ’den verilen bilgiye göre dün Milenyum Senato Kongre Merkezi'nde yer alan sempozyumda, "tüketicinin evrensel hakları ve uluslararası işbirliği, ürün güvenliği test-analiz çalışmalarının önemi, e-ticaret alanı gelişmelerindeki yaşanan sorunlara karşın çözüm önerileri, tüketici mevzuatında durum tespiti ve çözüm önerileri" konu başlıkları altında oturumlar yapıldı. Sempozyum, genel değerlendirme sonuçlarının paylaşılması ile sona erdi.