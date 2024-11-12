Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim ve İletişim fakülteleri, 10 Kasım Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında ortak bir etkinlik düzenledi.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, rektör yardımcıları, tüm fakülte- yüksek okulların dekan ve müdürleri, akademik ve idari kadro ile birlikte öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Eğitim Fakültesi'ne bağlı çeşitli bölüm öğrencilerinin Atatürk temalı şiir ve seslenişleri, müzik dinletisi ile yönetmenliği İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir tarafından hazırlanan "Atatürk ve Kıbrıs" adlı kısa belgesel de gösterildi.

-Prof. Dr. Yurtsever

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Serdar Yurtsever, 10 Kasım’ın sadece bir tarihsel olayın hatırlanması günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün miras bıraktığı çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyetin değerlerine olan bağlılığın bir kez daha dile getirildiği bir gün olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yurtsever, Atatürk’ün düşünceleri, liderliği ve cesaretinin, her geçen gün daha fazla anlam kazandığını kaydetti.

“O, sadece bir asker değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamı, reformcu, eğitimci ve bilim insanıydı. Bugün, ülkemizin geldiği noktada, Atatürk’ün bize emanet ettiği ilkeler ışığında, cumhuriyetimizin değerlerini daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.” ifadelerini kullanan Yurtsever, eğitim kurumları olarak, kendilerinin de en önemli görevlerinden birinin Atatürk’ün gençlere bıraktığı mirası doğru bir şekilde aktarmak olduğunu belirtti.

Yurtseven, gençlere, Atatürk’ün izlediği yolu göstermek ve Cumhuriyetin aydınlık yarınına katkıda bulunmalarını sağlamak için kendilerine büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

-Prof. Dr. Ertuğruloğlu

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu da, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle andı.

“Elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihinde de istisnai saygın bir yer edinen Atatürk’ü anlamak, onun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek ve geleceğimizi ortaya çıkarmak, genç nesillere onu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir." ifadelerini kullanan Ertuğruloğlu, Atatürk’ün çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için, onun ilkelerini kavratmanın bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Ertuğruloğlu, sözlerini söyle sonlandırdı:

“Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller öğretmenlerin, eğitimcilerin ellerinde şekil bulacaktır.”

-Prof. Dr. Saygılı

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı da, "Atatürk'ün Neden Anıyoruz?" başlıklı konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugün herkesin özgür ve bağımsız şekilde yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu dile getiren Saygılı, Atatürk’ün büyük hayali olan milli birlik duygusuyla kenetlenmiş çağdaş bir toplum yarattığını ve savaş meydanlarında eşsiz bir komutan ve bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün din, dil ve ırk ayrımından uzak, laik cumhuriyetçi 'Türk Milliyetçiliğini öne çıkartıp, eşsiz ileri görüşlülüğü ile dünya liderleri arasında 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' prensibiyle önemli bir yere ulaştığını dile getiren Saygılı, "Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu, kadın haklarının öncelikli ele alındığı yeni cumhuriyet; eğitimci kişiliği ile Türk Ulusuna onun eliyle verilmiş en büyük ödüldür." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından kısa bir süre önce söylediği bilinen, "Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır!" sözlerini de hatırlatan Saygılı, "Büyük milletlerin, büyük liderleri olur. Tıpkı Atatürk gibi. Onu unutmak mümkün değil. Saygıyla, sevgiyle, özlem ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Tören, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nin hep birlikte, bir ağızdan okunması ile sona erdi.