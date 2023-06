Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Enver Gülseven’in yazmış olduğu “Critical Junctures and Ontological Security in Unrecognized States: The Response of Northern Cyprus to the COVID-19 Pandemic” adlı makalesi, 1972 yılında yayın hayatına başlayıp İngiltere'nin önde gelen yayıncılık gruplarından Cambridge University Press tarafından basılan Nationalities Papers isimli dergide yayınlandı.

ABD’deki Columbia Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Association for the Study of Nationalities isimli araştırma kuruluşu adına yayımlanan dergi SSCI veri tabanında dizinlenmekte olup milliyetçilik, azınlıklar ve etnik çatışmalar üzerine bilhassa Merkezi ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Avrasya bölgeleri üzerine yazılan makaleleri içermektedir. KKTC gibi sınırlı olarak tanınan devletlerin, COVID-19 salgını ile mücadelelerini ve bunun siyasi iktidar savaşları, meşruiyet ve statü arayışlarını nasıl etkilediğini ontolojik güvenlik bağlamında ele alan söz konusu makale, bu konu üzerine yazılan ilk bilimsel çalışmalar arasındadır. Makalede, kritik bir dönemeç olarak değerlendirilen salgının de-facto devletlerin ve buralarda faaliyet gösteren siyasi aktörlerin ontolojik güvenlik ve meşruiyetleri üzerindeki etkileri üzerinde durulurken, sürecin siyasi anlatıların yeniden inşa edilmesindeki rolüne vurgu yapılmıştır. Salgının Kuzey Kıbrıs'ın ontolojik güvenliği üzerindeki yapıcı etkilerini göstermeyi hedefleyen makale, bu durumun meşruiyet ve statü arayışı adına getirdiği fırsatların altını çizerken ayrıca, adadaki barış süreci üzerine olası etkilerini değerlendirmiştir.