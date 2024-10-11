GAÜ’den yapılan açıklamada, Rektör Yurtsever’in, Ankara’daki törende “’TC- KKTC Üniversiteleri Rektörleri' arasındaki yerini alarak GAÜ'yü temsil ettiği” belirtildi. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyesi Bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Kurul Üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve rektörler, akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı törenin ardından Prof. Dr. Yurtsever'in, Ankara'da bulunduğu sürede, TC Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne nezaket ziyaretinde de bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu ziyaretin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Metin Orbay'ın evsahipliğinde, Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Dekan Yard. Doç.Dr. Fatih Dikmen'in katılımları ile gerçekleştiği ifade edildi.