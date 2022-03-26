Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dün sabah Berber Mahmut beni karşılarken pis pis gülüyordu…
Hayırdır dedim…
İçki ürünlerine yapılan zamlardan sonra yorumları okuyormuş!
Oh olsun hepsine dedi ve ekledi;
Şimdiye kadar akaryakıt, elektrik ve tüm ürünlere yüzde 300’e varan zamlar yapıldı ama bu kadar tepki toplamadı diye ekledi…
Doğruydu tespiti!
Çok da normal bir durum değildir bu…
Asgari ücrete yapılan zamdan sonra öyle bir zam yağmuru oldu ki maaş artışı eridi gitti!
Zamlara yapılan eleştiriler de hayli cılız oldu…
Ama içki zammı öyle mi?
Bizim Berber Mahmut dışında sevinen olmadı neredeyse…
Onun için sürekli yorumları okuyor ve yüzünde bir gülümseme hakim!
Bu arada zaman zaman işlerin neredeyse yarı yarıya düştüğü bu dönemde üç 5 kişilik ailesini nasıl geçindireceğinin hesaplarını yapıyor…
…
Maliye Bakanı Sunat Atun dün sosyal medya hesabından açıklama yapmış…
Süt fiyatlarına 2 TL indirim yapılması için çalışmalar bitmek üzereymiş!
Bunu okuduktan sonra içimden şu yorumda bulundum;
İşte bize böyle gelin…
Çünkü süt ve özellikle de ekmek fiyatlarının aşağıya çekilmesini şiddetle istiyoruz!
Şimdi birileri kızacak ama içki, sigara ve tütüne istedikleri kadar zam yapsınlar umurumuzda olmaz…
Ama süt ve ekmek öyle mi!
Bugün bir paket süt 17 TL, bir ekmek 6.5 TL olacakmış…
İşte o anda market kasalarında ellerinde bir çanta içinde en az 10 ekmek olan insanlar gelir aklımıza!
Ve tabi ki onların çocukları…
Kim kızarsa kızsın Maliye Bakanı’na çağrımızdır!
Lüks tüketim fiyatlarına zam yapıp ama bunun karşılığında da ekmek, süt, şeker, yağ gibi olmazsa olmaz tüketim mallarında da indirime gidin…
En azından vicdanınız rahat olacaktır!
…
Gariplikler ülkesiyiz dedik ya…
Bunca yıldır bu meslekteyiz, yurt dışı temsilciliklerin ne işe yaradığını hala bilmiyoruz!
Yılda 178 Milyon TL giderleri varmış toplamda…
Hele de ismini bile telaffuzda zorlandığımız ülkeler bile var!
Çok kez yurt dışına resmi ziyaretlere katıldık, gelirler havaalanına, karlayıp otele yerleştirirler, sonra da bir iki günlük etkinliklerde görürsünüz onları…
Yıllarca da ziyaret edilmeyen yerler var!
Ve kamyonlar dolusu para oralara gider…
Bunu yazınca hep derler ki;
Biz bir devletiz ve bu temsilcilikler de olmak zorunda!
Aklınıza yanayım sizin…
Burada vatandaş zamlar karşısında ezilirken hangi devletten bahsediyorsunuz siz!
Devlet eğer tasarruf etmek istiyorsa önce bir kaçı dışında dış temsilciliklerin kapısına kilit vurmalıdır…
Burada insanlar açlık sınırının altında yaşamaya başlarken orada ballı kaymaklı görevlendirmeler de neyin nesi!
…
Bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi de ek mesailerdir…
Maliye son yıllarda yıllık 200 Milyon TL civarında çalışanlara ek mesai ödüyor!
Son aylarda ödeyemiyor bile…
Birçok kez yazdık, çizdik, eleştirdik, bu parayı istihdam için harcayın diye!
Ülkesinde iş imkanı bulamayan gençlik artık ya güneye geçiyor ya da Londra yollarını tutuyor, çünkü artık kendi doğup büyüdüğü ülkesinde gelecek göremiyor, yuva koyamıyor…
Ama bazı çalışanlar da ek mesailerle çifte maaş alıp keyif yapıyor!
Madem ki çalışıp kazanıyorlar ama ya yurt dışına göçmeyi tek çözüm olarak gören diğer kesim ne yapsın…
Kim olsa kaçar bu memleketten!
Kimsenin de kızmaya hakkı hukuku yoktur…
…
Bu sıkıntılı dönemde en fazla olumsuzluğu turizm kesiminin yaşayacağı doğrudur…
Tutturdular kendi havayolu şirketimizi yeniden kuracağız diye!
KTHY battıktan, pardon batırıldıktan sonra yıllardır duyuyoruz bunları…
Koltuğa oturunca başlıyorlar bol keseden atmaya!
Bize has bir şirket olmalı mı kesinlikle olmalı…
Ama yeni bir havayolu şirketi nutuk atmakla olmaz!
Bu ülkeye uçakla turist getiren bazı işletmeler var ve eğer siyasiler gerçekten bunu kafalarına bunu koymuşsa da önce gidip bizim yerli iş insanımızla masaya oturmaları gerek…
…
Alın size bir gariplik daha…
Adam Girne’de 5 yaşında iki kız çocuğunu önce parka götürmüş sonra da cinsel tacizde bulunmuş!
Suçüstü yakalandığından suçunu da kabul etmiş…
Sapık başlıklı bir haber kullanınca bazıları rahatsız olmuş topa tuttular bizi!
Suçlu olduğuna mahkeme karar verilmiş…
Mahkemelere saygımız sonsuz ama eğer biz o an olay yerinde olsaydık, o adama yapacaklarımızı tahmin bile edemezdiniz!
Bazıları işini gücünü bıraktı haber başlıklarını memleketin birinci gündemiymiş gibi bir ruh hali içine girdiler…
Bir empati yapsalar böyle mi düşünürlerdi acaba!