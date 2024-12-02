Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mesajında, “İnsanlığın ortak sorunu olan ve bir gün herkesin başına gelme ihtimali olan engellilik hali, toplum tarafından bilinçli hareket edilerek engelsiz bir yaşam haline dönüştürülebilir.” ifadesine yer verdi.

Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ülkede tüm engelliler ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak hizmeti ve desteği en iyi şartlarda sunma prensibiyle projelerini sürdürdüklerini belirtti.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama uyumunda en etkili araçlardan birinin eğitim ve rehabilitasyon olduğunu vurgulayan Sadık Gardiyanoğlu, “Onların toplum içinde güçlendirilmesi, iyileştirilmesi ve daha aktif bir yaşam sürmesi, rehabilitasyon sürecinin bir bütün olarak başarıya ulaştırılmasına bağlıdır.” dedi.

“Uzun uğraşlar sonunda engellilerin güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla tasarlanan ‘Engelsiz Yaşam Evi’nin 1. etabını, bu yıl engelli bireylerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Engellilerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor, onlara hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi sunuyoruz.” diyen Gardiyanoğlu, engelli bireyler ve ailelerinin daima yanlarında olduklarını ve her türlü desteği kendilerine vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Gardiyanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerle kutladığını ifade etti.