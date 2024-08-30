Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gardiyanoğlu'nun mesajı şöyle:

“Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu zafer, Türk milletinin vatan sevgisinin, bağımsızlık ruhunun ve sarsılmaz azminin en büyük göstergesidir.Bağımsızlığın yolunu açan kahramanların azmiyle aydınlanan 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin simgesidir. 30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”