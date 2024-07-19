Lefkoşa, 19 Temmuz 24 (TAK): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 20 Temmuz’un Türkiye ile KKTC’nin bağlarının ne kadar güçlü olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının yıllarca Anavatan Türkiye’yi özlemle beklediği, özgürlüğe açılan bir tarihtir. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının zalim Yunan işgalinden kurtulduğu ve Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının et ve tırnak gibi tarihsel bağlarının ne kadar güçlü olduğunun bir ispatıdır

20 Temmuz sadece bir çıkarma değildir. 20 Temmuz, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki serhat bekçisi KKTC’nin temellerinin atıldığı ve sonsuza kadar yaşayacağı tarihtir. 20 Temmuz Türklük simgesinin bu coğrafyaya ilan edildiği bir milat, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında sonsuza kadar olacağının bir nişanesidir.”

Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz 1974 sonrası özellikle Kıbrıs davasında Anavatan Türkiye ile bir bütün olarak hareket ettiğini kaydeden Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilan ettiği gibi, 20 Temmuz artık egemen eşitliğimizi masada savunur ve kabul ettikleri zaman o masaya oturacağımızın mührüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm varlığını halkına ve varoluş mücadelesine adayan merhum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ı, ayrıca dönemin T.C. Başbakanı Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı saygı ile anarım. Kıbrıs Türk halkı için kahramanca savaşarak özgür bir yaşama kavuşmamız uğruna canlarını ortaya koyan Mücahit ve Mehmetçiklerimize, güç ve desteğini bizden asla esirgemeyen Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi iletirken, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anar, bu anlamlı günün coşkusunu paylaşan tüm halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunarım”

(ID/YIL)