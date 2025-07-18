Batı Afrika ülkelerinden Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 197'ye çıktığı bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 11 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 197'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, rakamların istikrarlı ancak yönetilebilir bir artışa işaret ettiği, ülke çapında teyakkuzun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

M çiçeği virüsüne karşı çeşitli kampanyaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, GHS'nin de herkesin bilgili ve tedbirli olmasını sağlamak için kamuoyunu bilinçlendirme kampanyalarını artırdığı ifade edildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplara yönelik aşı kampanyası başlatılmıştı.