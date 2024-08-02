Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uyuşturucu tacirlerine karşı savaş açan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gerçekleştirdikleri (Gamıç) operasyonunda yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik polisi tarafından takip altında olan uyuşturucu taciri Olgu Kasapoğlu gerçekleştirilen (Gamıç) operasyonda aracı ile durdurularak yapılan aramasında uyuşturucu madde bulundu. Narkotik Polisinin uyuşturucu maddeyi aracında tespit etmesi üzerine suç üstü tutukladığı zanlı Olgu Kasapoğlu Narkotik şubeye celp edilerek zanlının huzurunda aracında detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada araçta gizlenmiş yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Araçta Narkotik detektör Köpeği tarafından yapılan detaylı aramanın ardından zanlı şubeye götürülerek sorgulamasına başlandı.