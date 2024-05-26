Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

"Cimbom" bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

- Puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı. Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu. Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.

- Gol kralı Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.

- Beşinci yıldıza çok yaklaştı

Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılı, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak 24. kez zafer turu attı. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.

- Okan Buruk, kişisel müzesine bir kupa daha ekledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon da Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon elde ettiği şampiyonlukla üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşadı.

Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezonki başarısıyla toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltti.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3. kez bu sevinci yaşadı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda 36 takım arasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

- Galatasaray taraftarları KKTC’de de sokaklara dökülerek kutlamalr yaptı

Galatasaray’ı şampiyon ilan eden bitiş düdüğüyle birlikte, KKTC’de de taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluğu kutladı. Dereboyu’nda toplanan Galatasaray taraftarları, şarkılar ve marşlar söyleyerek şampiyonluğun tadını çıkardı.