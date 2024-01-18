Türkiye’de futbol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk futbolcu Mete Adanır, ölümünün 35’inci yıl dönümünde anılacak.

Mete Adanır Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Adanır’ın cumartesi günü saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında anılacağı belirtildi.

Mete Adanır, Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

- Mete Adanır

4 Kasım 1961 tarihinde Limasol'da doğan Mete Adanır, küçük yaşlardan itibaren atletizm ve futbolla iç içeydi. Lise yaşamında lisanslı futbolcu olarak Kıbrıs 1'inci Ligi’nde oynayan Adanır, Doğan Türk Birliği'nde A-Takım’da görev aldı. 1979’un Eylül'ünde yüksek tahsil için İngiltere'ye giden Adanır, Londra'da Orient takımının junior kadrosuna seçildi. 6 ay kadar bir süre junior takımında başarılı futbol oynayan Adanır, ardından A Takım ‘Reserve’ yedekler kadrosuna yükselmiş ve 1980 baharında Orient'le 2 yıllık profesyonellik anlaşması yaparak futboldaki kabiliyetini İngiltere'de de kanıtlamıştı. İngiltere Futbol Federasyonu'nun Güney Kıbrıs'tan ‘temiz kağıdı’ istemesi ve Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun ‘bizde böyle bir futbolcu yok, tanınmayan Türk tarafının futbolcusudur’ demesi üzerine Adanır'ın profesyonellik anlaşması iptal edildi. 1980'de İzmir'de yapılan 1'inci İslâm Oyunları'nda KTFD A Milli Takımı kadrosunda yer alan Adanır, 1981 Haziran'ında Altay'la anlaşma yaparak, 4 yıl boyunca Altay'da top koşturdu. Adanır, 1985 yılında Konya Spor'a transfer oldu. Adanır, 1985-1986 sezonu Türkiye 2'inci Liginde 25 gol atarak Gol Kralı olmuştu. Bu başarısıyla birlikte ayrıca Konya'da Yılın Sporcusu seçildi. 1987 yılında Tanju'nun Samsunspor'dan ayrılmasıyla golcü sıkıntısı içerisine giren Samsunspor, Adanır'ı transfer etti. Yeniden birinci ligde oynamaya başlayan Adanır, 1987-88, 1988-1989 sezonlarında Samsunspor'da oynadı. 1989-90 sezonu için Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşmeler yapan Adanır bu kulüplere gidemeden, talihsiz bir kaza sonucunda 27 yaşında hayatını kaybetti.