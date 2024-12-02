Fransız ulusal polisinin uzmanlaşmış bir birimine (CRS) mensup iki Fransız eğitmenin, Rum polisine bağlı çevik kuvvet ekiplerine eğitim vermek için 25-29 Kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi Rum polisinden yapılan açıklamaya dayanarak iki Fransız eğitmenin Güney Kıbrıs’a Fransız Büyükelçiliği ile Rum Polisi Acil Müdahale Birimi arasındaki istişarenin ardından geldiğini yazarken, eğitimin kamusal alanlarda ve stadyumlarda düzeni yeniden sağlamaya yönelik taktikler yanı sıra suçlulara müdahale etme ve tutuklama tekniklerini içerdiğini ekledi.