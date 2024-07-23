Resepsiyona dernek üyeleri, Çiftçi ve Saraçoğlu’nun eski öğrencileri ve sevenleri katılırken, eski öğrenciler Jale Refik Rogers ve Ayşegül Aşık, gecede konuşma yaparak duygularını dile getirdi. Resepsiyona, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Merkezi Fransız Dili için İşbirliği Ateşesi Jean-Claude Peronnet de katıldı.

Fransız dili eğitimine ve kültürüne önemli katkıları nedeniyle Fransa Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından, Heran Çiftçi ve Kezban Saraçoğlu’na layık görülen Akademik Palmiye Nişanı, 3 Temmuz’da Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçiliği Rezidansında Kıbrıs Fransa Elçisi Salina Grenet-Catalano tarafından takdim edildi.