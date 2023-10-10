Fransa'nın ikinci en büyük havalimanı olan Paris Orly'de işçilerin grev kararının ardından 12-14 Ekim'de bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), işçi grevi nedeniyle hava yolu şirketlerinden o tarihler arasında yapacağı Paris Orly uçuşlarının yüzde 40'ını iptal etmesini istedi.

DGAC, Paris-Beauvais Havalimanı'nda yüzde 15, Marseille Provence Havalimanı'nında yüzde 20 uçuş iptalleri yaşanacağını aktardı.

USAC-CGT sendikasına bağlı trafik kontrol hizmetleri personeli ücret eşitsizliği, emeklilik reformu ve çalışma şartları gibi konularda 12-14 Ekim'de greve gidiyor.