Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı.

Nanterre'de bu hafta Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından gösteriler devam ediyor.

Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

TAK