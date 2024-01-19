Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki filo komutan yardımcısı Tuğamiral Vincent Gregoire’in dün, Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni (KSED) ziyaret ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Gregoire’ın KSED’in rolü ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldığını kaydederek, konuyla ilgili açıklamayı aktardı.

Habere göre açıklamada, Fransız Tuğamiral’in, KSED yetkilileri tarafından merkezin organizasyonu, rolü ve işleyişiyle ilgili bilgilendirildiği ve ziyarette, KSED ile Fransa Deniz Kuvvetleri arasındaki iş birliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.