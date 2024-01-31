Fransa'da sol muhalif partiler, Emmanuel Macron tarafından 9 Ocak'ta ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Gabriel Attal ve hükümetine karşı gensoru önergesi verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Attal hükümetine karşı gensoru önergesi sunulduğunu bildirdi.

Yeni atanan hükümetin Meclis'te güvenoyu almamasını eleştiren Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ile sosyalist, çevreci ve komünist partilerden 146 milletvekili önergeye destek verdi.

Gensoru önergesi, Başbakan Attal'ın dün Ulusal Meclis'te yaptığı genel politika konuşması öncesinde geldi.