Fransa'da 2017'de dünyaya gelen ve ülkede doğan ilk panda ünvanına sahip Yuan Mıng, neslinin devamı için atalarının toprağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkedeki Loir-et-Cher bölgesindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nin dev pandası Yuan Mıng, bundan sonra yeni üreme merkezinde Çin'de yaşamını sürdürecek.

Ülkede 2017'de dünyaya gelen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e gidişi ertelenen Yuan Mıng, Fransa'da doğan ilk panda ünvanına sahip.

Çin'e yolculuğu öncesi çok sayıda ziyaretçi Yuan Mıng'i son kez görmek için hayvanat bahçesine akın etti.

- Macron'un eşi de pandayı son kez ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron da Yuan Mıng'ı görmek için hayvanat bahçesine ziyarette bulundu.

Öte yandan dev cüsseye sahip sevimli pandanın Çin yolculuğunun 12 saat sürmesi bekleniyor.

Yolculuğu boyunca bir veterinerin de eşlik edeceği Yuan Mıng'ın yanına karnını doyurması için 90 kilogram bambu ağacı bitkisi konuldu.

Fransa'daki Beauval Hayvanat Bahçesi'nde halihazırda 4 panda daha bulunuyor.