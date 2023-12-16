Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesindeki Dijon kentinde tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin gecikmesi nedeniyle çiftçiler, Bölgesel Konseyin önüne hayvan gübresi dökerek eylem yaptı.

Dijon'da çiftçiler, 80'den fazla traktörle dün kentte korna çalarak konvoy oluşturdu. Bazı çiftçiler, traktörlerini kentin tramvay rayları üzerinde sürdü.

Traktörlerin üzerinde "Bizim sonumuz, sizin aç kalmanız demek", "Genç çiftçiler olarak bir geleceğe sahip olma hakkımız var mı?" yazılı afişler asan çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin gecikmesini protesto etti.

Çiftçiler, AB'nin tarım sektörüne yönelik yardımlarını çiftçilere ulaştıran Bölgesel Konseyin önünde de eylem yaptı.

Fransız çiftçiler, sektörlerine yönelik ödemelerin bir an önce yapılması talebiyle Konseyin önüne hayvan gübresi döktü.

Binanın önüne canlı koyunlar da bırakan eylemciler, kurumun resmi pankartına "Utan" yazdı.

Çiftçiler, Konseyin yönetimini istifaya çağırdı.