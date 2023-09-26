Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, göç meselesini görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Colonna ve Tajani, Paris'teki ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Colonna, burada yaptığı açıklamada, geçen hafta hayatını kaybeden eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'yu andı.

Görüşmede, Fransa ve İtalya arasındaki işbirliği, Ukrayna savaşı, Sahel'deki durum, Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin meseleleri ele alacaklarını belirten Colonna, İtalyan mevkidaşıyla Kafkasya'daki durumu da görüşeceklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca göç meselesini masaya yatıracaklarını kaydeden Colonna, "Göçmen akını karşısında İtalya ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.

Colonna, göç meselesine Avrupa düzeyinde işbirliğiyle çözüm bulunacağına işaret ederek "Bunun sayesinde (düzensiz göçmenlerin) asıl ülkeleri ve transit ülkelerle daha fazla işbirliği yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Fransız Bakan, insan kaçakçılarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tajani de İtalya'nın göç meselesi konusunda Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu ifade ederek "Afrika kıtasındaki ve Orta Doğu'daki istikrasızlık göz önünde bulundurulduğunda, Birleşmiş Milletlerin, Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği vasıtasıyla (göç sorununa) müdahale etmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İtalyan Bakan, göçmenlerin çaresizliğini istismar eden suçlularla mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.