Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD hükümetleri Suriye'deki duruma ilişkin ortak bildiri yayınladı.

Suriye'deki gelişmelerin yakından izlendiği kaydedilen bildiride, sivil halkın yeniden yerinden edilmesinin ve insani yardımların aksamasının önlenmesi için tüm taraflara gerginliğin düşürülmesi ve altyapıların korunması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Suriye'deki mevcut durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararına uygun bir siyasi çözümün aciliyetini ortaya koyduğu belirtildi.

İsviçre de gerginliğin düşürülmesini istedi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından Suriye'de son günlerde yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaların artmasından endişe duyulduğu bildirilen paylaşımda, tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme ve sivilleri koruma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Acil olarak gerginliğin azaltılması ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ile uyumlu bir siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.