Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların engelsiz ve geniş çapta ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Barrot, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımla düzenlenen "Barış için Liderlik" oturumunda konuştu.

Barrot, uluslararası insani hukukun İsrail dahil herkes için geçerli olduğunu belirtti.

"Gazze'deki savaş, sivillerin; kadın ve erkeklerin çektiği acılar artık sona ermeli." diyen Barrot, bölgedeki sivil can kaybı sayılarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Barrot, "Bu insani felaket karşısında derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve nihayetinde insani yardımların engelsiz ve geniş çapta ulaştırılmasına izin verilmesi acil ve gereklidir." diye konuştu.

Filistin meselesine siyasi bir çözüm gerektiğini vurgulayan Barrot, bunun iki devletli çözümden geçtiğini belirtti.

Barrot, Lübnan hakkında bir toplantı talep ettiğini ifade ederek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında çocukların da hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasını talep eden Barrot, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki birliklerini geri çekmesini istedi.

Fransa'nın, Ukrayna'yı adil bir barış arayışında gerektiği müddetçe desteklemeye devam edeceğini ifade eden Barrot, "Adil bir barış yalnızca BM Şartı'na saygıya dayalı olabilir. Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'nin desteklediğimiz Barış Planı'nın merkezinde bu yer alıyor." ifadelerini kullandı.

BM Şartı'ndaki ilkelerin önemine vurgu yapan Barrot, "Bu ilkeler olmadan, devletler güvende olamaz ve herkes komşusunun kendisini işgal etmesinden endişe edebilir. Bu prensiplere saygı duymalı ve saygı duyulmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

