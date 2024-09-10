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Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınadı
Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, İran'ın Rusya’ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığı bildirildi.
#Almanya
#İngiltere
#Iran
#Rusya
#Füze
Timuçin Cansoylu
Editör
10.09.2024 - 23:48
Yayınlanma
1 Dk
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