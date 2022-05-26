Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bu ülke bir ilki daha yaşadı…
Hükümet akaryakıta okkalı bir zam yapacağını açıkladı ama çok da garip bir açıklama yaptı!
Bu zammın bir hafta sonra yapılacağını bu süredeki zam oranının da devlet tarafından karşılanacağını belirtti…
Litre başına 4 TL’ye yaklaşan zam bu!
Kim nasıl kaldıracak bilemiyoruz…
Böyle ucube karar tabi ki bazılarının iştahını kabarttı!
Kimi o günden kimi de son birkaç gündür vatandaşa akaryakıt vermeye çeşitli kısıntılar getirdi…
Dün itibarıyla da bazıları yakıt vermeyi tamamen durdurdu!
Neymiş akaryakıt tankları boşalmış…
İnsanların yüzüne baka baka yalan söylüyorlar!
Sinsice gülüyorlar da…
Bundan böyle zam yapılacaksa vay halimize!
Zam yapacaksan da adam gibi yap kardeşim…
Eğilip bükülmene hiç gerek yok!
Bu yaptığın sadece fırsatçılara çanak tutmaktır…
Servetlerine servet eklemekten başka bir şey değil!
Zammın önceden haberi mi oluşmuş, sadece şaşıyoruz…
Yapın gitsin zammı, bu zam başka ürünlere de dolaylı olarak yansısın, vatandaş da altında ezilsin!
Zaten bundan başka ne işe yararsınız ki…
…
Dün sabah ofise gitmeden yine bildik mekanlardaydık…
Milletin kafası yukarıda duvarda bulunan televizyonlarda, özellikle de haber kanallarını izliyor!
Döviz yine şaha kalkıp uçuyor ya…
Millet dizini dövüyor!
Bu iş buraya kadar diyenler çoğunlukta…
Türk lirası yabancı para karşısında eridikçe eriyor ama çaresizlikte hat safhada!
Artık kimsenin hesap kitap yaptığı da yok…
Borçlar, taksitler, okul harçları nasıl ödenecek, insanlar bunları düşünmek bile istemiyor, çünkü ödemenin imkan ve ihtimali yok!
Bir bakan arkadaşla da telefonda sohbet ettik o bile ‘halimiz duman’ diyor başka bir şey demiyor…
Ateş bacayı sardı, dumandan zehirlenmek üzereyiz ama bunu söndürecek tek bir makam bile yok!
Okyanusun ortasında kaptansız bir geminin içinde savrulup gidiyoruz…
Kayaya toslayacağımız günler çok yakın!
Kimisi ekonomik bunalım yaşarken kimi de battı balık yan gitsin diyor…
Gitsin de bu gidişatın yol haritası artık belli!
Bir şekilde dibi boylayacağız…
Hani dibi görsek can havliyle yine yükseliriz diye!
İnanmayın bunlara, onlar kendi kendilerini kandırıyor sadece…
…
Son iki gündür konuşulanların ilk sıralarında iki vekilin meclis şovları da gündem olmaya devam ediyor…
Kimileri bu kapışmayı bir film gibi yorumlarken kimileri de üzüntülerini dile getiriyorlar…
Şöyle ki;
23 Ocak seçimlerinde seçmen iyi bir iş çıkararak genç insanları meclise taşımayı başardı…
Ama şu anda yaşanan tamamen bir hayal kırıklığından ibaret!
Biz onlardan ağabeylerinden daha farklı bir yol beklerken onlar maçoluğu tercih ettiler…
Bir yanda sağın diğer yanda solun maçosu unvanına sahip oldular!
Gençlik heyecanlarına vermek istiyoruz ama ha keşke bunu bireysel kavgalarda değil de ülke yararına kullansalar…
Seviye ve saygı lütfen!
O mekan Dingo’nun hanı değil…
…
Son günlerde tartışılan başka bir konu daha…
Marketçiler Birliği askeri kantinlerin sivile açık olmasından dolayı rahatsızlıklarını bildirmişler!
Burada haksız bir rekabet olduğu doğrudur…
Ama şöyle bir gerçek de var ki vatandaşın artık yasal ya da yasal olmayan gibi bir düşünce yapısında olması beklenemez!
İnsanlar üç kuruş ucuz almak için market market geziyor…
Millet tükenme noktasına geldi!
Bu arada marketçi arkadaşlara bir soru;
Kola, deterjan ve piskot gibi ürünleri sizler nereden alıyorsunuz?
Askeri kantinlerden değil mi!
Daha samimi olalım lütfen…
…
Girne’de 30 kadar kedi bilerek zehirlenmiş…
Bunun adı resmen caniliktir!
Cinayetin daniskasıdır…
Suçlu ya da suçlular da bulunmalıdır!
Aslın bu neyi gösteriyor biliyor musunuz?
Ruh halimiz son dönemde fazlasıyla bozuldu…
Eminiz ki ruh hastaları artık bundan böyle çok daha fazla artacaktır!
Kediyi katleden insanları da katleder…
Hem de gözünü hiç kırpmadan!
…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, Ankara ziyaretinizin birkaç gün gecikmeli olacağı konuşulmaya başlandı. Zira hem Fuat Oktay’ın yoğun programı hem de Tayyip beyin İstanbul ziyaretleri sizin randevuyu ileri bir tarihe atabilir. Demek ki önünüzde hala fırsat var, neyi nasıl isteyeceğinizi iyi planlamaya bakın…
…
Sayın Olgun AMCAOĞLU, Sunat bey ile yarışmada ilk gol sizden geldi. Yönetim kurulu başkanı istediğiniz gibi değiştirildi şimdi sırada genel müdür var diyorlar. Bakalım buna karşılık Sunat bey hangi silahını devreye koyacak…
…
Sayın Faiz SUCUOĞLU, kabine üyelerinde Ankara ziyareti öncesi büyük bir tedirginlik gözleniyor. Sizin ise en rahat ve stressiz günlerinizi yaşadığınız gözlemleniyormuş. Daha ne istiyorsunuz bu sakin günlerin tadını çıkarmaya bakın…
…
Sayın Ahmet BARÇIN, siz de aktif siyaset döneminde hayli agresif bir yol izlediniz ama belli ki artık boynuz kulağı geçiyor ve Ahmet kardeşimiz bu sıralar kendinden bir hayli fazla söz ettireceğe benziyor değil mi? Yine de tecrübelerinizi kendisine anlatmanızda yarar görüyoruz, yüksek tansiyon her şeye zarar…
…
Sayın Meryem AKKURT, pek kıymetli ağabeyinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
…
Sayın Ufuk SOĞUR, Kıbrıs ürünü olan limonata içeceğini Türkiye’deki fuarlarda tanıtım atağınız üretici kesim tarafından taktir ve memnuniyetle karşılanıyor. Umarız bu devlet de özverili çalışmalarınıza yettiği kadar katkısını esirgemez…
…
Sayın Hasan AMCA, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığınız liyakata göre olunca taraflı tarafsız tüm kesimlerde geçerli not aldı, tebrik eder başarılı çalışmalar dileriz. Şimdi sırada kurumu, vatandaşı çok da üzmeden ayağa kaldırmak gibi önemli bir sorumluluğunuz var kolaylıklar dileriz…
…
Sayın Kudret ÖZERSAY, partinin üç vekili olarak ortak hareket etme kararı sonrası vatandaşın kafasında çeşitli soru işaretleri oluşmaya başladı. İstifaların onay görmeyip, maaşları almaya devam edeceğiniz iddiaları yapılıyor, yanlış yorumlara neden olmamak için küçük de olsa bir açıklama yerinde olacaktır…
…
Sayın Zorlu TÖRE, Meclis’te görev yapan polis memurlarının ansızın değiştirilmesi kamuoyunda bir takım tepkilere neden oldu. Bunun gerekçelerini açıklarsanız, şeffaflık ilkesine de zarar vermemiş olacaksınız…
…
Sayın Hasan CANER, restoran müşterilerine hesabı çıkarırken utanır hale geldiğinizi açıklamışsınız. Siz hiç merak etmeyin bu ülkede sadece dar geliriler değil bol gelirliler de hayli fazla, zaten parası olmayan artık sokağa bile çıkmıyor…
…
Sayın İbrahim BENTER, bu sıcak yaz günlerinde düğün davetiyesi dağıtmak çok da kolay olmuyor değil mi? Mümkün olduğu kadar güneşten kaçının, şemsiyeyi de yanınızdan eksik etmeyin sayılı günler göz açıp kapayıncaya kadar geçer…Genç çifte şimdiden sağlık ve mutluluklar dileriz…
…