Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Hatırlarsanız önceki hafta ülkede bir ilk gerçekleşmiş belediye başkanları sokaklara dökülmüştü…
Başbakanlığa yürüdüler ve Saner ile görüşüp bir takım isteklerde de bulundular!
Çünkü sıkıntıları büyüktü…
Tüm bunlara bir de emekli belediye başkanlarının maaşlarının bundan böyle belediyeler tarafından ödenme kararı hepsini çileden çıkardı!
Eylemlerin birinci nedeni buydu…
Bir de tabi ki salgın döneminde yaptıkları hizmetler vardı!
Devletten tek kuruş almadılar, hijyen ve PCR testleri konusunda sorumluluk aldılar…
Aldılar ama hükümetin gözün bir türlü giremediler!
Zaten birçoğu sallantıda oldukları için bütçelerindeki açık daha da arttı…
Bunlara ek olarak yeni Belediyeler Yasası’nın bir an önce hayata geçmesi vardı!
Burada da devlet katkılarının artırılması belirlenmişti…
Çok da haklı olarak hükümet kendileri kaale almayınca eylem tek çare olmuştu!
Hoş bu eylemlerden bir şey çıkmadı ama önceki gün yepyeni bir siyasi oluşum bebeğimiz doğdu…
…
Belediye başkanları Konya’da bazı etkinliklere davet alınca biraz da kafaları dağılsın diye önceki gün adadan ayrıldılar…
Biraz da bu ziyareti fırsat bilip sırf hükümete göz dağı olsun diye Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser bir gazetenin yöneticisine telefon açıp haber uçurdu;
“Belediye başkanları siyasi bir oluşuma gidiyorlar” diye…
İşte ondan sonra da olanlar oldu!
Yeni parti haberleri internet sitelerinde ardı ardına patladı…
Haberler Türkiye ve Rum basınına da yansıdı!
Gerçekten böyle bir şey var mı?
Kesinlikle yok…
Fırat başkan ortaya attı haberlerden sonra kendi bile inanmaya başladı!
Yarın Konya’dan dönüşte bir açıklama yapacaklar ama parti meselesi filan değil…
Sıkıntılarını dile getirecekler o kadar!
Hoş parti kursalardı epey eğlenceli ve heyecanlı da olurdu yani…
Sözde bağımsızlar ama hepsi de UBP’ye göbekten bağlı ve UBP’nin katkısıyla şu anki makamları tutuyorlar!
…
Bu gelişmeler bile hükümetin mesaj alması gerektiğini de ortaya koyuyor…
Sadece tek bir partinin değil hükümette olan 3 partinin birden hem de!
Hani hükümet edenler her defasında söylüyor ya…
Salgın döneminde dünyanın birçok ülkesinden daha başarılıyız diye!
Kısmen de doğrudur…
Ama başarının ilk sırasında sağlık çalışanları vardır!
Sonra da tüm belediyeler…
Yerel yönetimler her türlü sıkıntılarına rağmen büyük bir özveri gösterip sürekli ön planda olmuşlardır!
Onun için hükümetin bundan bile kendilerine siyasi rant elde etmesine gerek yok zaten kimseyi de kandıramazlar…
Bir kaçı dışında bir çoğunun battı batıyor aşamasında olduklarını bilmeyen yok!
Eylem bile yaptıklarına göre belli ki artık bıçak kemiğe dayanmıştır…
Acil neştere ihtiyaç vardır!
O da kimsenin değil hükümetin ellerindedir…
Kaynak yokmuş, hazine boşmuş martavalı okumasınlar artık!
Gereğini yapsınlar yapamazlarsa da ülkenin önünü açsınlar…
MESAJ KUTUSU
Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, Güzelyurt Mahkemesinde bazı dosyaların kayıp olduğu yönünde hukuk çevrelerinden ihbarlar yapılmaya başladı. Bir soruşturma ekibi belirleyip konuyu detaylarıyla incelemeniz gerektiğini belirten mesajlarınız geliyor…
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Sayın Atilla SAV, sahte diploma konusunda detaylı bir açıklama yapmadığınız müddetçe yapılan suçlamaların ardı arkası kesilmeyecek gibi gözüküyor. Eğer öyle bir şey varsa da çıkar ortaya kamuoyundan özür dilersiniz olur biter, hadi biraz cesaret lütfen…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, yeni parti kurma çalışmalarınızı epey yoğunlaştırdığınız hatta yeni süreçte YDP’nin elinde olan kurumların yarısını da pazarlıklar sonucu yeni partiye kazandıracağınız konuşulmaya başlandı. Bu yaz çok ama çok sıcak geçecek desenize…
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Sayın Hasan SAĞOL, Devlet piyangosunun büyük ikramiyesi üçüncü kez sizin sattığınız biletlere isabet edince bir anda en çok aranan bayi durumuna yükselmişsiniz. Acaba kazananlar sır olup ortadan kayboluyor mu yoksa sizin payınızı verme nezaketinde bulunuyorlar mı?