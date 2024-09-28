Güney Kıbrıs’ta 2011 yılında hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan ve önceki gün firar eden 42 yaşındaki Doros Theofanus isimli mahkumun hala bulunamadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Theofanus’un hapisten kaçma sebebinin aşık olduğu Kolombiyalı kadın olduğunu; kadının yakın zamanda tahliye olduğunu ve ülkesine döndüğünü, Theofanus’un da önce KKTC’den Türkiye’ye, oradan da Kolombiya’ya gitmeyi hedeflediğini yazdı.

Gazete, Baf Kaza Mahkemesi’nde dün görülen davada, Theofanus’un babasının ve olayda şüpheli görülen bir Suriyelinin dinlendiğini ve polisin, Theofanus’un bu sebepten kaçtığını tespit ettiklerini söylediğini kaydetti.

Haberde, Theofanus’un 2-3 yıl içerisinde şartlı tahliyeye başvurma hakkı olacağı, ancak "aşk için her şeyi riske attığı" ifade edildi.