Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği iş birliğinde hazırlanan Finansal Okuryazarlık Öğretim Programı’nın tanıtımı ve atölye çalışması bugün yapılıyor.

Finansal okuryazarlık konusunda farkındalık, bilinç ve yetkinliklerinin artırılması için hazırlanan program yarından itibaren orta eğitimdeki 4 pilot okulda uygulanacak.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, İskele Ticaret Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi, muhasebe ve finansman alanında eğitim alan 9’uncu sınıf öğrencilerine verilecek finansal okuryazarlık eğitiminin programı, bugün ilgili okulların yönetici ve öğretmenlerine tanıtılacak, bu konuda sunumlar da yapılacak.

Lefkoşa’da, Grand Pasha Hotel’de düzenlenen tanıtım etkinliği Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’ın açılış konuşmasıyla başladı.