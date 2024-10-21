İngiliz “Financial Times” gazetesinin, KKTC’deki üniversitelerin, yabancı öğrenciler için “tuzak” olduğunu savunduğu haberi, Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Financial Times gazetesine yer alan “Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde, öğrenim fırsatlarını tanıtan ajansların, özellikle Afrika ve Asya’dan olan yabancı öğrencilere tuzak kurduğu” şeklindeki habere yer verdiler.

Gazete ilgili haberi “FT: Yabancı Öğrenciler İçin 'Kuzey Kıbrıs' Tuzak” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi “Yabancı Öğrenciler İçin 'Kuzey Kıbrıs’ın Tuzağı-Financial Times', İşgal Rejiminin Avrupa’yı Afrikalılara Nasıl Sattığını İfşa Ediyor” başlığını kullanırken Alithia gazetesi ise haberi “Avrupa Birliği’de Eğitimle İle İlgili Reklamlarla İşgal Altındaki Topraklara Gençleri Gönderiyorlar” şeklinde aktardı.