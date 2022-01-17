Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Geçen hafta 'Erdoğan’ı boykot eden CTP Ankara’ya nasıl gidecek?' diye sorduk..
Bazı CTP'li dostlarımız bize sitem etti...
Şimdi CTP milletvekili adayı ve eski Sağlık Bakanı Filiz Besim aklı selim bir açıklamada bulundu.
Besim, "Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz" dedi...
Kısa ve öz...
Gayet net ve açık!
Kendini şöyle ifade etti Filiz hanım;
"Türkiye Cumhuriyeti bizim için hayati önem taşıyan, tarihten gelen kardeşlik tarih ve kültür bütünlüğümüz olan her zor anımızda yanımızda olan bir ülkedir. Etle tırnak gibiyiz. İki ülke arasındaki bu güçlü ilişki biz KKTC’nin en güçlü yanlarımızdan biridir. Sağlıklı sevgi saygı çerçevesinde bu ilişkiyi iki tarafın da maksimum menfaatlerini koruyacak şekilde sürdürmek zorundayız. Asla yara almaması için çok itina etmeliyiz."
Bu sözlerin CTP'yi karıştırdığını üzülerek öğrendik.
Erdoğan’ı boykot eden CTP'nin Ankara’ya gidemeyeceğinin itirafı çünkü bu karışıklık.
Filiz hanım yanlış bir şey söylememiş aksine olması gereken üslup ve duruşu sergilemiştir.
Bu ne şiddet bu ne celal anlamış değiliz...
"Sağlıklı sevgi saygı çerçevesinde bu ilişkiyi iki tarafın da maksimum menfaatlerini koruyacak şekilde sürdürmek zorundayız. Asla yara almaması için çok itina etmeliyiz" demenin neresinde bir sorun olabilir ki?
Et ve tırnak gibi olmak nasıl olur da olumsuz bir durummuş gibi değerlendirilebilir.
Gerçekten anlayamıyoruz...
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Seçimler için son viraja girdik.
Vatandaşın kararı yavaş yavaş şekillenmeye başladı...
UBP 'tek başına iktidar' iddiasıyla özgüveni en yüksek parti olarak öne çıkıyor.
CTP'nin böyle bir gailesi yok...
DP, yükselişte görülüyor!
HP, nutuk bombardımanı ve filtreli fotoğraflarla son haftaya giriyor...
YDP safları sık tutma derdinde...
TDP, Akıncı'dan bile açık destek göremedi...
Bakalım, son sözü halk söyleyecek ve umut ediyoruz ki uzun vadeli bir hükümet ile en az bir 5 yıl daha seçim görmeyelim...
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Yeni asgari ücret belirlendi ama işveren tarafı yeni rakamı bir türlü kabullenemedi.
Bazı işverenler işçisinin hakkını vermeye şimdiden razıyken kimi işveren de işi yokuşa sürüyor.
6090 TL' net ücreti vermek istemiyorlar...
Çalışan dertli, acaba bu parayı ödeyecekler mi diye.
Asgari ücretin üstünde maaş alan da dertli onlarda kendilerine yapılacak zammı merak ediyor...
Çalışanlarda işten çıkarılma korkusu da var çünkü yeni ücreti vermek istemeyen bazı işverenler çalışanını işten çıkarma ile tehdit ediyor.
Durum karışık...
Her şekilde yine olan emekçiye olacak gibi görülüyor...
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Dün yine Elektrik kesintisi yaşadık.
Sosyal medyada özellikle sınav haftası ve pazar gününe denk gelen bu kesinti isyan ettirdi.
KKTC'nin 2022 yılında hala elektrik kesintileri ile uğraşılan bir ülke olmasının izahı yoktur.
Bu konuda çok acil adım atılması gerekiyor.
Kimsenin sabrı kalmadı.
Hazır Türkiye ile ilişkiler daha da güçlenmişken kablo ile elektrik konusu gündeme gelmelidir.
Kimsenin ne KIBTEK'in ne sendikanın nazını çekecek hali kalmadı.
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Akaryakıt ve Tüp gaz fiyatlarında döviz kurlarındaki düşüş sonrası indirime gidileceği yönünde sözler duymuştuk.
Kurlar düştü ama fiyatlar inmedi.
Asgari ücret ve Kamu çalışanına yapılacak zam oranlarının açıklanması akaryakıt fiyatlarının indirilmemesi gerçeğinin üzerini örtemez.
Piyasa ucuzlamadıkça maaş zamlarının bir anlamı olmuyor.
Bakalım bu hafta indirimler başlayacak mı...
MESAJ KUTUSU
Sayın Şerife KANAN, Koop-Bank Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Binboğa Yem Fabrikası hakkında hazırladığınız 9 maddelik soruşturma dosyasının akıbeti merak konusu olmuş ki bu konuda sürekli mesajlarınız geliyor, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, seçimler sonrası dışarıdan bakanlık söylentileri gelmeye başladı. Bu arada DP’nin bütün sağlık icraatlarını da üstlenmişsiniz, hadi bakalım şimdiden hayırlara vesile olsun. Bu makam size hayli yakışacaktır…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, kendi partilisini seçimlerde kesenlerin kesinlikle kabine dışı bırakılacağını açıkladıktan sonra parti içinde şimdilik sular duruldu diye duyduk. Parti içi otoriteyi baştan kurabilirseniz sonu da zaten kendiliğinden gelecektir. Ara sıra diş göstermek iyi olacaktır!
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Sayın Özel KADIOĞLU, uzun bir bekleyişten sonra kız torununuz dünyaya merhaba demiş ve sizin de ayaklarınız yerden kesilmiş. Artık dede olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız, pamuk eller daha sık cebe girecek değil mi? Minik yavruya sağlıklı ve mutlu bir hayat dileriz.
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Sayın Sunat ATUN, akaryakıt ve tüp gaza zam yapılmayacağını açıklamanız piyasayı biraz rahatladı ama vatandaş asıl bu ürünlere zam değil de ne zaman indirim yapılacağını soruyor. Haksız da değiller ama değil mi?
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Sayın Doğukan KIRANOĞLU, seçimlere çok az bir süre kala partinizden istifa etmeniz parti içinde büyük tepki yarattı. Arkanızda başka birinin olduğu da ileri sürülüyor, daha detaylı bir açıklama yapmanız iyi olacaktır!
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Sayın Serhat AKPINAR, genel seçimlere özel dağıttığınız piskotlar en fazla da öğrencilerin işine yaradığı ara öğün yaptıkları konuşuluyor. Son hafta daha karın doyurucu bir şeyler beklediklerini söyleyenler de bir hayli fazla…
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Sayın Eda ÇELİK, geçtiğimiz bir mekanda bir gazeteci ile 5 yıllık bir meselenin hesabını sormuşsunuz ve hayli de sesinizi yükseltmişsiniz. Neyse ki sonuçta dostlukla bitmişte masadakiler derin bir nefes almış. Bu arada doğum gününüzü kutlar sevdiklerinizle birlikte sağlıklı uzun ömürler temenni ederiz…
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Sayın Zorlu TÖRE, bize göre seçim kaybetme gibi bir sorununuz yok ama siz yine de son hafta çok daha temkinli olun deriz. Zira bazı yeni ve genç adayların çoğu sizi liste bırakmışlar, uyarma ihtiyacı hissettik…
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Sayın Kazım ERASLAN, Katar’ın otobüs ihalesini kazanıp artık bu ülkeye de elinizi atmışsınız. Dünyalı olmak böyle bir şey olsa gerek değil mi? Çok büyük dünya devlerini geride bırakmak azımsanacak bir şey değil, tebrik ederiz…
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