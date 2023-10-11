: Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in önceden uyarı veya bilgilendirme yapmaksızın Gazze'de evlerinde oturan aileleri hedef alarak 23 katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,23 milyon Filistinliye karşı savaş suçu işlediğini belirtti.

İsrail'in Gazze'de önceden uyarı veya bilgilendirme yapmadan evlerinde güvende olan aileleri hedef alarak 23 katliam gerçekleştirdiğini kaydeden Maruf, bu katliamlarda çoğu kadın ve çocuk 160'tan fazla sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini engelleyerek 2,23 milyon insanı toplu olarak cezalandırdığını vurgulayan Maruf, Gazze'de şu ana kadar ölenlerin sayısının 1000'i aştığını, yaralananların da çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 5 binden fazla olduğunu hatırlattı.

Maruf, Gazze'de şu ana kadar yerinden edilenlerin sayısının 250 bini aştığını belirtirken, İsrail saldırılarının artarak devam etmesi ve imkanların oldukça sınırlı olması nedeniyle yıkılan binaların enkazındakileri arama kurtarma çalışmalarında yetersiz kalındığını dile getirdi.

- İsrail saldırılarında kamu binaları ve UNRWA okulları yıkıldı

Arama kurtarma çalışmalarının yapılamaması nedeniyle can kayıplarının arttığını vurgulayan Maruf, "İsrail, şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 27 hükümet binasının yanı sıra onlarca kamu ve hizmet tesisini bombaladı. Bu nedenle de elektrik, su şebekesi ve kanalizasyon gibi altyapıda ciddi bir yıkım söz konusu." dedi.

İsrail'in yıkıcı bombardımanlarında Gazze'de binlerce konuttan oluşan bazı mahallelerin tümüyle yerle bir edildiğini aktaran Maruf, "Ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait 48 okulda da yıkım oldu. Buralarda 10 eğitimci öldü, yaklaşık 300 çocuk da yaralandı." diye konuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde birinci derece sağlık hizmeti verilen 52 merkezden 29'unun hizmet dışı kaldığını kaydeden Maruf, bu merkezlerin hizmet dışı kalmasına bağlı olarak binlerce kronik hastanın hayatının da tehlikede olduğunu vurguladı.

- Tarihi cami ve kiliseler vuruldu

Maruf, Beyt Hanun Hastanesi başta olmak üzere bazı hastane ve sağlık merkezlerinin de hizmet dışı kaldığını belirterek, "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tane tarihi cami ve kilise de var." ifadelerini kullandı.

Yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girmesinin engellendiğine dikkati çeken Maruf, İsrail saldırılarında 8 gazetecinin yaşamını yitirdiğini, 20'sinin yaralandığını ve medya kuruluşlarına ait onlarca merkezin yıkıldığını kaydetti.

Filistinli yetkili, "İsrail'in 13 tane ambulansı vurması sonucu 6 sağlık çalışanı öldü, 18'i yaralandı." dedi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.