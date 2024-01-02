Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da devam eden saldırılarının tüm bölgeyi yok edeceğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının devam eden bir soykırıma savaşına maruz kaldığını vurguladı.

Gazze'de 22 binden fazla kişinin öldürüldüğünü, on binlerce kişinin yaralandığını ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da da gün aşırı Filistinlileri öldürdüğüne dikkati çekti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarını sürdürmesi, Gazze ve Batı Şeria'dakilerin zorla göç ettirilmeye çalışılması, uluslararası meşruiyete uygun siyasi çerçevenin bulunmamasının, bütün bölgeyi yok edeceğini kaydetti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurmasını sağlamanın ABD'nin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail'i saldırılarını tırmandırma konusunda cesaretlendirenin ABD'nin destek veren tutumu olduğunu aktardı.

- ⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.