Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da her gün gerçekleştirdiği "cinayetler serisinin, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşı" olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in öldürme, katliam, yıkma, Filistin topraklarına el koyma, Filistinlilerin mal varlığını ele geçirme, yerleşim birimleri inşası, Yahudi yerleşimcilerin terörü gibi her türlü yolla bölgenin tamamını şiddet ve yıkıma sürüklediğini" kaydetti.

"İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da her gün gerçekleştirdiği, sonuncusu Tulkerim'de 4, Nablus'ta 3 Filistinlinin ölümü olan cinayetler serisi, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşıdır." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in bu suçları uluslararası toplumun "kabul edilemez" sessizliği gölgesinde işlediğini ve bu durumun bölgeyi ateşe sürüklediğini vurguladı.

İsrail'in saldırılarını tırmandırmasından İsrail'e destek veren ABD'nin sorumlu olduğunu dile getiren Ebu Rudeyne, ABD'ye saldırıların durması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin, bu sabah Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli, Tulkerim kentinde ise mülteci kampına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.