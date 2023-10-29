ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesi'nin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.
Filistin Ve İsrail Destekçileri New Jersey'de Aynı Anda Aynı Yerde Eylem Yaptı...
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesi'nin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesi'nin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.
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