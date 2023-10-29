ABD: "israil’e Gazze İçin Kırmızı Çizgiler Koymadık" ABD: "israil’e Gazze İçin Kırmızı Çizgiler Koymadık"

ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesi'nin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.