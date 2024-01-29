Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi” adlı panel düzenleyecek.

Yarın akşam saat 19.00’da PEMER’in (Parti Eğitim Merkezi) katkılarıyla KTAMS Barış Salonu’nda yer alacak ve 7 Ekim’de Filistin ile İsrail arasında başlayan ve giderek tüm Ortadoğu’ya yayılan savaşın ele alınacağı panelde Prof. Dr. Nur Köprülü, Prof. Dr. Omar Mustafa ve gazeteci - yazar Fehim Taştekin konuşma yapacak.

-Kürşat: “Yeni bir dünya düzeni işaret ediliyor”

“Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi” paneliyle ilgili konuşan CTP Eğitim Sekreteri Fide Kürşat, dünyada yaşanan savaşların yarattığı etkinin sivillerin katledilmesine yol açtığını söyledi.

Halkların savaşlar karşısında mağdur durumda kaldığına değinen Kürşat, özellikle Ortadoğu kaynaklı gelişmelerin yeni bir bölgeyi ve dünya düzenini işaret ettiğini vurguladı.

Bir yandan Filistin’de yaşanan katliama karşı duruşlarını bir kez daha ifade etmek, özgür Filistin’den yana olunduğunu ve yaşanan duruma karşı, uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğini ortaya koymak istediklerini belirten Kürşat, yapılacak panelin bu bağlamda Filistin ve Ortadoğu üzerinden yaşanan gelişmeleri sorgulamak ve anlamak adına bir fırsat olacağını da dile getirdi.