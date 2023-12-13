Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'de ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail'i "eleştiren" açıklamalarının eyleme dönüşmesini istedi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Biden, dün katıldığı bir etkinlikte, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Başbakan Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.