İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

"Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde içme suyu konusunda çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İşgalci güçlerinin 10 gündür Gazze Şeridi'ndeki hiçbir kente bir litre dahi içme suyu pompalamaması, halkı güvenli olmayan suya başvurmak zorunda bıraktı" denilen açıklamada, vatandaşların hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık krizi konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler, 14 Ekim'de Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirmişti.