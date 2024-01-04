Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım gönderme amacıyla giriştiği, yardım gemisinin Mısır’a ulaşmasıyla tamamlanan girişimin Filistin makamlarında reddedildiği bildirildi.

Alithia gazetesi: “Filistinliler ‘Amalthia’ Girişimine Hayır Dediler” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, “Gazze halkına deniz yoluyla yardım gönderme planının her geçen gün bir komediye dönüştüğü” yorumunda bulundu.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın “birçok ülke tarafından imkansız olduğu” konusundaki uyarılara karşın insani yardım için deniz koridoru oluşturulması girişiminin, yardım gemisinin, diğer tüm dünya ülkelerinin yardım gönderme şeklinde olduğu gibi, Mısır ve Refah kapısından gerçekleştiğini aktardı.

Haberde ayrıca, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye’nin Yunanistan’ın Ramallah Konsolosu Dimitris Angelopulos’la dün gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Kıbrıs’ın deniz yoluyla insani yardım önerisini reddettiği ve Gazze Şeridindeki tüm geçiş noktalarının açılması talebini vurguladığı da ifade edildi.