Filistin, Gazze'de 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich için UCM'den tutuklama emri talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bezalel Smotrich'in açıklamasının, soykırım politikasını benimsemenin ve bununla övünmenin açık bir itirafıdır." denildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) konuyla ilgili tutuklama emri çıkarması talep edilen açıklamada, ifadeleri kınanan İsrailli Bakan'ın sözleri "uluslararası hukuk kurallarının ve insanlığın temel ilkelerinin açık bir ihlali" olarak değerlendirildi.

İsrailli Bakan'ın açıklamalarının "Uluslararası Adalet Divanına da (UAD) açık bir meydan okuma ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası fikir birliğine doğrudan saygısızlık" olduğu da kaydedildi.

-"Gazze Şeridi'ne insani yardımlar engellenmeli"

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ihsas eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına almasının gerektiğini kaydetmişti.