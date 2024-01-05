Rum tarafının, Filistin’e ve Gazze’deki sivil nüfusa kesintisiz insani yardım sağlanması amacıyla “Amaltheia” isimli denizden insani yardım koridoru meydana getirilmesine ilişkin inisiyatifinin “binlerce dalgadan geçmeye” devam ettiği, çünkü şimdilik yalnızca İngiltere’nin yardım gönderilmesine pratik anlamda katıldığı belirtildi.

İngiltere ve Güney Kıbrıs’tan 90 tonluk insani yardımı taşıyan İngiliz “RFA Lyme Bay” gemisinin insani koridor aracılığıyla doğrudan Gazze kıyılarına değil Mısır limanına ulaştığını ve yardımın oradan Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah kapısına yönlendirildiğini yazan Politis gazetesi, bu durumun şu anda Filistin’e doğrudan yardım gönderilmesi sürecini engellediğini, çünkü şu veya bu şekilde Refah kapısı seçeneğinin “Amaltheia” inisiyatifinden önce var olduğuna işaret etti.

Gazete durumun gittikçe daha karmaşık bir hal aldığının görüldüğünü, çünkü güvenlik konularıyla ilgili olarak İsrail tarafından ifade edilen endişelerin haricinde, Filistin’in de şu an insani koridorun, insani krizle başa çıkılmasının bir yolu olarak kabul edilmesiyle ilgili meseleler ortaya koyduğuna belirtti.

Habere göre, gazeteye konuşan Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abdallah Attari ise açıklamasında, Filistin Dışişleri Bakanının önümüzdeki dönemde Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesiyle ilgili tarih belirlenmesi sürecinin gelişme halinde olduğunu söyledi.

Attari ziyaret tarihinin ayarlanmadığını, ancak bu konu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanının Güney Kıbrıs temaslarının gündeminin üst sıralarında “Amaltheia” planı ile Filistin makamlarının endişelerinin bulunacağı belirtildi.

Filistin’in insani koridorun meydana getirilmesi konusunda engeller ortaya koyup koymadığının kendisine sorulması üzerine ise Attari, Filistin’in Güney Kıbrıs’ın niyetlerine güvendiğini, ancak İsrail’e hiçbir güveni olmadığını belirtti.

Bunun Filistin Dışişleri Bakanının Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde ortaya konacak bir konu olduğunu dile getiren Attari, Filistin’in endişeleri konusunda ise İsrail’in “Amaltheia” planından istifade etme şekliyle ilgili niyetleri karşısında kuşkulu olduklarını, aynı zamanda İsrail’in ne planları olduğunu ve insani koridoru nasıl değerlendireceğini bilmediklerini kaydetti.

Gazete Filistin’in sahip olduğu çekinceler temelinde manzaranın puslu olduğunu ve bunun yalnızca Filistin Dışişleri Bakanının temaslarının ardından netleşmesinin beklendiğini ekledi.