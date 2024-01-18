Filipinler ve Çin, aralarında egemenlik ihtilafının olduğu Güney Çin Denizi'nde özellikle son zamanlarda yaşanan müdahalelerin ardından bölgedeki gerilimi düşürmek için çalışmada mutabık kaldı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanghay'da düzenlenen toplantıda, Çin ile ihtilaflı bölgedeki durumu yatıştırmak için görüşmelerde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, iki tarafın da olayların diplomasi yoluyla "sakin şekilde" çözülmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Filipinler ile iletişimin geliştirilmesi ve Güney Çin Denizi'ndeki sorunu iyi yönetmek için "dostane müzakereler" yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde 9 Aralık 2023'te Scarborough Sığı'nda Filipinli balıkçılara erzak götüren 3 gemiye ve 10 Aralık'ta da Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda Filipinler'in karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan Sahil Güvenliği gemilerine tazyikli su sıkmıştı.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, sığlık, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.