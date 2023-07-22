Fileleftheros, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtında kullanılan ve Ç1974 bordo numarası ile Yavuz Çıkarma Plajı yakınlarına monte edilen çıkarma gemisine götürdüğü Rum “1974 Savaş Esirleri Derneği” Başkanı Vasos Hristu’nun, çıkarma gemisinde çektiği fotoğraflarını "1974 Esirinin Kendisini Türkiye'ye Götüren Gemiye Dönüşü" başlığıyla yayımladı.

Ön sayfada da yer verilen fotoğraflardan birinde, geminin bir köşesinde, elleri arkada çökmüş vaziyette görünen Hristu Fileleftheros muhabiri Marilena Panayi’ye “aynı gemi ile elleri ve gözleri bağlı şekilde esir olarak Mersin’e götürüldüğünü” anlattı.