Fidan, AB'nin öncelikle karar vermesi gereken konuya dikkati çekerek, "Avrupa Birliği Türkiye'yi üye yapmak istiyor mu, istemiyor mu?" dedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Yunanistan arasındaki "antet konulardan birinin Kıbrıs olduğunu belirterek, diplomasinin sınırlarını genişleterek çözülmeye çalışıldığını" söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci hakkında da değerlendirmede bulunan Fidan, AB'nin öncelikle karar vermesi gereken konuya dikkati çekerek, "Avrupa Birliği Türkiye'yi üye yapmak istiyor mu, istemiyor mu?" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinerek "Bizim tarihten tevarüs ettiğimiz sorunlarımız var Ege'de. Bu jenerasyona ait değil, bu sorunların bir kısmı, bunu biz devraldık." ifadelerini kullandı.

Bu jenerasyonun sorumlu bireyleri olarak, bu sorunların nasıl yönetileceği, olgun devletler olarak bu sorunların paranteze alınıp, hangi alanlarda ilişkilerin ilerletilebileceğine dair bir metodoloji ortaya konulduğunu söyleyen Fidan, "Her iki liderin de ortaya koyduğu vizyon ve destekle, biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu pozitif gündemi ilerletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Fidan, ekonomi, turizm, eğitim ve kültürel faaliyetler, vize işbirliği, adalara seyahatler de dahil olmak üzere birçok konu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, aramızdaki kronik konular, başta Ege adalarının statüsü olmak üzere silahlandırma ile ilgili konular, hava sahası vesaire tanımlamaları... Burada yeni bir bakış açısı ile sorun nasıl tartışılabilir ona yönelik bir şeyimiz var arayışımız var. Meslektaşım ile beraber bunu çok konuşuyoruz.

Askeri gerginliği azaltma ile ilgili her iki tarafın da bir şeyi var mutabakatı var bu konuda da bu mutabakat şuana kadar iyi gidiyor. Göçle mücadele konusunda ciddi bir arayış var bu konuda iyi bir diyalog var özellikle İçişleri Bakanı'mızın da oraya yönelik yaptığı yapıcı yaklaşım ciddi cevap buluyor."

Fidan, antet konulardan birinin Kıbrıs olduğunu belirterek, diplomasinin sınırlarını genişleterek çözülmeye çalışıldığını aktardı.

- Türkiye'nin AB süreci

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci hakkında da değerlendirmede bulunan Fidan, Türkiye'nin AB süreci yolculuğunun uzun zamandır devam eden bir konu olduğunu ancak bu konunun hem geçmişine hem de bugününe bakılarak dersler çıkarıldığını belirtti.

Fidan, "Yeni yaklaşım neler getirebilir, bu konudaki yeni parametrelerimiz, söylemlerimiz politikalarımız neler oldu, bu konuda çok çalışıyoruz." dedi.

AB'nin öncelikle karar vermesi gereken konuya dikkati çeken Fidan, "Avrupa Birliği Türkiye'yi üye yapmak istiyor mu, istemiyor mu?" diye konuştu.