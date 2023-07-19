Ferrari’nin sırrı çözülüyor!
Esnafa yüklü borcu olan vekilin taşocağı komisyonculuğundan 20 milyon kazandığı tespit edildi.
Kıbrıs Manşet çok yakında konuyu belgeleriyle kamuoyuna deşifre edecek.
FERRARİ = TAŞ OCAĞI LİSANSI
Ülkemizin tanınmış milletvekillerinden birisinin evladı ülkeyi terk etmesin diye aldığı iddia edilen yaklaşık 20 Milyon değerindeki spor Ferrarinin üzerindeki sır perdesi aralanıyor.
KIBRIS MANŞET’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre ciddi bir ekonomik kriz içerisinde bulunan ve aleyhinde açılmış olan ödemediği borç davalarından bile dokunulmazlık zırhı arkasına saklanarak korunan Milletvekilinin oğluna aldığı 20 Milyon değerindeki Ferrariyi geçtiğimiz günlerde iptal ettirdiği bir taş ocağı alanını bir başka müteahhite tahsis etme karşılığında elde ettiği parayla ödediği iddia ediliyor. Gazetemiz KIBRIS MANŞET muhabirlerinin konuyla ilgili araştırmaları devam ediyor.
Yeni bilgiler elde edildikten sonra haberlerimiz devam edecektir.