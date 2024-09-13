(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, kasti hasar, vahim zarar suçlarından tutuklanan Ferhat Kaya ile Sudanlı öğrenci Muhammed Adam Salih bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 09.09.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Hamitköy’de Ferhat Kaya’nın eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki zanlının kavga esnasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını söyledi. Polis, Kaya’nın bu esnada aracını Salih’in üzerine sürerek, katle teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Salih’in de olay esnasında yerden almış olduğu taşı zanlı Kaya’nın kullanımındaki araca kasten atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olduğunu, yüzüne de yumruk atarak burnunu kırdığını açıkladı. Polis memuru, Kaya’nın katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, Salih’in ise vahim zarar, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde tanık ifadeleri alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini, ilk saldıran kişinin Kaya olduğunun görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, zanlılardan Salih ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlı Kaya ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirileceğini, gelecek raporun önem arz ettiğini belirterek, 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlı Kaya’nın 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç, zanlı Salih’in ise yurt dışına çıkış yasağı, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.